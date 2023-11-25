BIO Integration: у пациентов с диабетом увеличен риск рака поджелудочной

Диабет увеличивает риск рака поджелудочной, в связи с чем диабетикам нужен более тщательный скрининг рака, пишет журнал BIO Integration.

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Китайские ученые из Университета Сяннань провели анализ наличия связи между мутациями, которые повышают риск диабета и рака поджелудочной железы. Такой подход носит название менделевской рандомизации и предоставляет возможность проверить наличие причинно-следственной связи между заболеваниями, поскольку исключает воздействие факторов среды (статуса курения, социально-экономического положения и так далее).

Анализ подтвердил, что есть причинно-следственная связь между сахарным диабетом и появлением рака поджелудочной железы. Скорее всего, это объясняется нарушениями работы сигнального пути IGF (инсулиноподобного фактора роста), который управляет энергетическим обменом, а также ростом клеток в нормальных условиях.