BIO Integration: у пациентов с диабетом увеличен риск рака поджелудочной
Диабет увеличивает риск рака поджелудочной, в связи с чем диабетикам нужен более тщательный скрининг рака, пишет журнал BIO Integration.
Китайские ученые из Университета Сяннань провели анализ наличия связи между мутациями, которые повышают риск диабета и рака поджелудочной железы. Такой подход носит название менделевской рандомизации и предоставляет возможность проверить наличие причинно-следственной связи между заболеваниями, поскольку исключает воздействие факторов среды (статуса курения, социально-экономического положения и так далее).
Анализ подтвердил, что есть причинно-следственная связь между сахарным диабетом и появлением рака поджелудочной железы. Скорее всего, это объясняется нарушениями работы сигнального пути IGF (инсулиноподобного фактора роста), который управляет энергетическим обменом, а также ростом клеток в нормальных условиях.
Итог значит, что люди с сахарным диабетом подвергаются высокому риску рака поджелудочной железы и должны пройти ранний скрининг.