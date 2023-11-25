Ученые выяснили, кто в большей степени подвержен риску смерти от сепсиса
Исследователи из Манчестерского университета выделили группы риска, связанного со смертью от сепсиса. Об этом пишет Manchester.ac.uk со ссылкой на журнал eClinicalMedicine.
Специалисты Национальной службы здравоохранения проанализировали 248 767 случаев сепсиса, не связанного с COVID-19, с января 2019 года по июнь 2022 года, что соответствует 1 346 166 случаям сепсиса в контрольной группе.
Выяснилось, что у людей с ограниченными возможностями обучения вероятность развития опасного для жизни заболевания почти в четыре раза выше.
У людей с хроническим заболеванием печени вероятность развития сепсиса, не связанного с COVID-19, была чуть более чем в 3 раза выше, а у людей с хронической болезнью почек 5-й стадии — более чем в 6 раз.
Рак, неврологические заболевания, иммунодепрессивные состояния и наличие нескольких предшествующих курсов антибиотиков также были связаны с развитием сепсиса, не связанного с COVID-19.
Сепсис развивается, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать собственные ткани и органы. Ежегодно на его долю приходится значительная доля смертей в мире.
Симптомы могут быть похожи на симптомы гриппа и включать сильную одышку и высокую температуру.