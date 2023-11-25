Ученые выяснили, кто в большей степени подвержен риску смерти от сепсиса

Исследователи из Манчестерского университета выделили группы риска, связанного со смертью от сепсиса. Об этом пишет Manchester.ac.uk со ссылкой на журнал eClinicalMedicine.

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Специалисты Национальной службы здравоохранения проанализировали 248 767 случаев сепсиса, не связанного с COVID-19, с января 2019 года по июнь 2022 года, что соответствует 1 346 166 случаям сепсиса в контрольной группе.

Выяснилось, что у людей с ограниченными возможностями обучения вероятность развития опасного для жизни заболевания почти в четыре раза выше.

У людей с хроническим заболеванием печени вероятность развития сепсиса, не связанного с COVID-19, была чуть более чем в 3 раза выше, а у людей с хронической болезнью почек 5-й стадии — более чем в 6 раз.

Рак, неврологические заболевания, иммунодепрессивные состояния и наличие нескольких предшествующих курсов антибиотиков также были связаны с развитием сепсиса, не связанного с COVID-19.

Сепсис развивается, когда иммунная система организма слишком остро реагирует на инфекцию и начинает атаковать собственные ткани и органы. Ежегодно на его долю приходится значительная доля смертей в мире.