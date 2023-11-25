Взбодриться после бессонной ночи поможет 20-минутная зарядка: исследование

Исследователи из Портсмутского университета разгадали секрет, позволяющий избавиться от последствий бессонной ночи. Новаторское исследование, опубликованное в журнале Physiology & Behavior, показало, что быстрая 20-минутная тренировка может значительно улучшить работу мозга после ночи, проведенной практически без сна.

В двух экспериментах, в которых приняли участие 24 человека, исследователи изучали влияние легкого недосыпания на когнитивные способности. В первом эксперименте испытуемые спали всего пять часов в сутки в течение трех дней, после чего выполняли когнитивные задания как в состоянии покоя, так и после езды на велосипеде. Несмотря на различную реакцию на дефицит сна, упражнения умеренной интенсивности неизменно улучшали выполнение заданий для всех участников.