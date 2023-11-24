Отказ от одной ложки соли в день снижает давление не хуже лекарств
Большинство людей могут снизить свое кровяное давление, уменьшив ежедневное потребление натрия на 2200 мг, что соответствует одной чайной ложке. При этом эффект может быть сопоставим с приемом лекарств от гипертонии. Об этом сообщает Health.
В исследовании приняли участие 213 человек в возрасте от 50 до 75 лет с различными показателями артериального давления. Они в течение недели соблюдали диету с высоким потреблением соли, а затем — с низким.
В первом случае к обычному рациону добавляли 2200 мг натрия, то есть чуть менее одной чайной ложки. При диете с низким потреблением соли общее количество натрия составляло 500 мг ежедневно.
Систолическое артериальное давление участников было снижено на 7–8 мм рт. ст., когда они придерживались диеты с низким потреблением натрия по сравнению с диетой с высоким содержанием натрия.
Снижение артериального давления примерно на 6 мм рт. ст. сравнимо с эффектом, оказываемым обычно используемыми препаратами против гипертонии, заметили ученые. Кроме того, люди, которые уже принимают эти препараты, также получали пользу при ограничении потребления соли в виде еще большего снижения давления.
Чтобы улучшить вкусовые качества еды можно использовать свежие травы (базилик, тимьян, кинзу), специи (корицу, перец чили, тмин) и соки (гранатовый, апельсиновый или ананасовый), рассказывает Health.
Также сократить потребление соли могут фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные источники белка.