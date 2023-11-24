Ученые изучают влияние изоляции на иммунитет человека

Ученые в ходе эксперимента с запертым на год экипажем SIRIUS-23 попытаются понять, как может понизиться иммунитет человека, изолированного от внешнего мира, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Сергей Пономарев. По его словам, имитация полета на Луну должна помочь выявить минимальное значение понижения иммунитета.

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Мы ожидаем, что при увеличении длительности изоляции будет снижение показателей. Но при этом, скорее всего, минимизация функций, связанная с нахождением в гермообъекте, выйдет на какое-то плато и там дальше будет сохраняться. Но пока мы точно сказать не можем, поэтому проводим эксперимент, — пояснил завлабораторией.

Пономарев отметил, что предыдущие эксперименты серии SIRIUS, которые длились четыре и восемь месяцев, показали снижение функциональной активности В-клеток, продуцирующих антитела. Это означает, что при выходе из изоляции человек может легко заразиться различными заболеваниями.

Ученый считает участвующих в эксперименте шесть человек малым количеством для набора достаточной для науки статистики. Из-за этого некоторые исследования приходится повторять, уточнил Пономарев.