Российские ученые получили новое антибактериальное средство

«Мы сделали комплексы ферментов, наиболее перспективным оказался фицин. Сейчас мы сделали эти комплексы с нано- и с микрочастицами хитозана. Они быстрее проникают в бактериальную пленку и эффективнее ее разрушают. Добавление хитозана воздействует также и на разрушение зубного налета, который также является продуктом жизнедеятельности бактерий», — говорит профессор кафедры биофизики и биотехнологии Воронежского государственного университета Марина Холявка.