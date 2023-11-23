Российские ученые получили новое антибактериальное средство
Новые комплексы ферментов, разработанные учеными из Воронежа и Казани, разрушают бактериальные пленки на ранах в 1,5-2 раза эффективнее, чем аналоги. Об этом пишет ТАСС.
Для средства использовали вещество фицин, которое получают из инжира. Еще одно вещество — хитозан — является производным хитина, добываемого из панцирей крабов, ракообразных и хитиновых покровов насекомых, например, пчел. Антибактериальные, противовоспалительные, кровеостанавливающие свойства хитозана были известны и ранее. Однако российские ученые предложили новый вариант соединения.
«Мы сделали комплексы ферментов, наиболее перспективным оказался фицин. Сейчас мы сделали эти комплексы с нано- и с микрочастицами хитозана. Они быстрее проникают в бактериальную пленку и эффективнее ее разрушают. Добавление хитозана воздействует также и на разрушение зубного налета, который также является продуктом жизнедеятельности бактерий», — говорит профессор кафедры биофизики и биотехнологии Воронежского государственного университета Марина Холявка.
Кроме ран и зубного налета, действие нового соединения проверили на бактериях, взятых с зубов добровольцев. В числе обнаруженных микроорганизмов были стрептококки, грибы рода кандида, стафилококки — и все они были уничтожены за три часа.
«Если в раствор для полоскания полости рта добавить комплекс с фицином и карбоксимецилхитозаном, то он будет в полтора раза эффективнее против кандида и в два — против стрептококка», — рассказала Холявка.