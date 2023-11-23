Стало известно, какие женщины предрасположены к раку молочной железы

Исследователи из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в составе научного коллектива выяснили, что предрасполагать к развитию рака молочной железы могут 38 уникальных патогенных вариантов в 13 различных генах.

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Результаты опубликованы в Oncotarget. В исследовании приняли участие 244 женщины из Казахстана, у которых диагностировали рак молочной железы. Он считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний.

Причинами возникновения рака этого типа могут быть вредные привычки, лишний вес, физические травмы молочной железы и генетическая предрасположенность. Ученые стремились выяснить, какие именно варианты генов связаны с повышенной вероятностью этого заболевания. Всем участницам было проведено секвенирование ДНК. Так называется метод исследования молекул ДНК для получения формального описания ее структуры.