Ученые назвали неочевидный фактор риска развития рака

К исследованию учёных подтолкнула ситуация, сложившаяся в Польше. Огромное число людей в этой стране имеют кариозные зубы, и количество случаев онкологических заболеваний здесь также вызывает тревогу. Эксперты озвучили, почему эти патологии могут быть взаимосвязаны.

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Телеканал Доктор рассказывает о проведённом исследовании. В сообщении сказано, что поводом к изучению данного вопроса стала ситуация в Польше. По статистике кариес здесь есть у 94% населения – в среднем у каждого поляка кариесом поражены 13 зубов. При этом, ежегодно в стране выявляется более 6 тысяч новых случаев рака ротовой полости, мозга и шеи – и в 2/3 случаев они заканчиваются летальным исходом.