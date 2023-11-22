Ученые разработали новый метод персонализированной диагностики опухолей мозга

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с коллегами из Северо-Западного университета в Чикаго разработали новый метод персонализированной диагностики опухолей мозга. Использование анализа экспрессии генов позволит определить степень злокачественности опухоли и подобрать эффективное лечение. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Для лечения опухолей мозговых оболочек, способных сдавливать прилегающую ткань мозга — менингом, зачастую назначается лучевая терапия. Это применение особого вида энергии электромагнитных излучений или пучков элементарных ядерных частиц, способных уничтожать опухолевые клетки или сдерживать их рост и деление. Однако лечение с помощью такой технологии связано с высоким риском возникновения серьезных побочных эффектов — потери памяти и снижения когнитивных способностей. Ученые стремились разработать метод диагностики, способный точно определить, в каких случаях использование лучевой терапии оправданно.

Они предположили, что повысить эффективность диагностики может скрининг опухолей на основе паттернов экспрессии генов. В зависимости от того, какие гены в популяциях клеток опухоли активны, можно определить степень ее злокачественности. Злокачественность означает способность опухолей рецедивировать, что связано с угрозой для жизни и здоровья.

Используя образцы тканей 1856 пациентов с менингиомой, исследовательская команда определила набор из 34 генов, паттерны экспрессии которых потенциально могут предсказать, разрастется ли опухоль после удаления.

Инновационный метод диагностики позволил ученым понять, что только одному из пяти пациентов с опухолями низкой степени злокачественности (с меньшей вероятностью повторного роста), требуется лучевая терапия. Во всех остальных случаях ее использование может быть небезопасно.