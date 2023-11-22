Как сохранить мозг здоровым на десятилетия

Именно мозг контролирует наши мысли и чувства. Более того, этот орган у каждого человека - уникален.

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Весь мозг человека разделяется на несколько областей.

Это головной мозг (он разделён на два полушария и четыре доли), лобная доля (отвечает за речь, поведение, эмоции), первичная моторная кора (контролирует произвольные движения), дополнительная моторная кора (участвует в планировании движений), затылочная доля (сильно связан со зрением), теменная доля (обрабатывает информацию о пространстве и о данные, полученные от органов чувств), височная доля (отвечает за память, слух), гиппокамп (связан с принятием решений, памятью), таламус (фильтрует двигательную и сенсорную информацию), мозжечок (играет важную роль в равновесии, движении), миндалина (связан со стрессом, эмоциями, памятью).

Часто мозг в целом рассматривают как некий биологический компьютер. Он способен быстро выполнять огромный объём работы при гораздо меньшем энергопотреблении, чем обычный ноутбук.

Существует мнение, что мы пользуемся лишь 10% мозга. Так вот, это не так. Даже с точки зрения эволюции эта теория не имеет смысла, поскольку со временем мы избавляемся от того, что нам не нужно. Именно поэтому у нас нет, например, хвостов, шерсти.

Daniel Bright

К сожалению, по мере того, как мы становимся старше, наш мозг начинает работать немного хуже. Также с возрастом увеличивается вероятность развития деменции, возникновения инсульта.

Проведённое в этом году исследование с участием 29 000 взрослых старше 60 лет показало, что замедлить ухудшение памяти можно при поддержании здорового образа жизни. Это касается даже тех, кто генетически предрасположен к развитию старческого слабоумия. И здоровый образ жизни включал в себя для участников целый ряд факторов: от диеты и физических упражнений до социальной активности и деятельности, стимулирующей мозг (письмо, чтение).