Российские ученые улучшили лечение тромбозов

Учёные из Новосибирска разработали технологию управления тромбоцитами для лечения тромбозов.

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Учёные из Новосибирского государственного университета разработали метод управления активацией тромбоцитов, используя лазерные импульсы. Это открытие может быть прорывом в предотвращении заболеваний, связанных с образованием тромбов. Процесс активации тромбоцитов, ответственных за свёртывание крови, стал видимым благодаря лазерному воздействию на эти клетки в реальном времени.

Тромбоциты играют ключевую роль в защите организма от кровотечений, образуя тромбы в ответ на повреждение сосудов. Однако при некоторых заболеваниях они активируются без повреждения сосуда, что может привести к тромбозам и другим серьёзным проблемам. Учёные из НГУ создали метод, который модифицирует вещества-активаторы, блокируя их взаимодействие с тромбоцитами. Лазерный импульс снимает защитную группу, активируя тромбоциты и позволяя учёным наблюдать весь процесс динамично.