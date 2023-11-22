Ученые: здоровая диета в среднем возрасте продлевает жизнь на 8 лет

Правильное питание уже давно покорило сердца зожников. Да, конечно, избавить от болячек и старости оно не способно, но вот продлить жизнь — пожалуйста.

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Оказалось, что если после 40 лет начать сбалансированно питаться, то отсрочить чёрный день можно как минимум на 8 лет и 7 месяцев.

В британском исследовании, опубликованном в журнале Nature Food, приняло участие более 460 000 человек. Они заполняли анкеты о своём питании за год, учёные следили за ними некоторое время, а потом фиксировали дату их смерти, пытаясь связать её с рационом питания.

Оказалось, что преждевременная смерть чаще настигала людей с нездоровым рационом. Такие участники исследования ели мало фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, орехов, бобовых, рыбы, белого мяса и молочки. Они предпочитали питаться фабричными мясными продуктами, обработанными злаками (печенье, белый рис и хлеб) и сладкой газировкой вроде колы и лимонада. Между тем у них выигрыш от перехода к здоровому питанию был бы самым большим.

Например, если бы люди в возрасте 40 лет с совсем нездоровым питанием перешли на наиболее здоровую диету, они могли бы увеличить продолжительность своей жизни больше чем на 10 лет.

Если бы переход случился в 70 лет, то они бы прожили на 5 лет больше. Это доказывает, что начать правильно питаться можно в любом возрасте.

Прирост продолжительности жизни будет зависеть и от вашего питания, и от того возраста, в котором вы к нему пришли. Также результаты исследования показали, что дольше других жили люди, которые придерживались здоровой диеты.