Ученые заявили, что рафинированный сахар способен повредить мозг

Рафинированный сахар в больших количествах способен перестроить и повредить мозг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные Институтом исследований метаболизма Макса Планка в Кельне.

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«Исследование показало, что <…> продукты с высоким содержанием сахара могут со временем перенастроить наш мозг», — передает «Ридус».

По данным ученых, у человеческого мозга возникает зависимость от сладкого, поэтому сахар оказывается приоритетнее полезных продуктов.