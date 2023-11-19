Ученые заявили, что рафинированный сахар способен повредить мозг
Рафинированный сахар в больших количествах способен перестроить и повредить мозг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные Институтом исследований метаболизма Макса Планка в Кельне.
«Исследование показало, что <…> продукты с высоким содержанием сахара могут со временем перенастроить наш мозг», — передает «Ридус».
По данным ученых, у человеческого мозга возникает зависимость от сладкого, поэтому сахар оказывается приоритетнее полезных продуктов.
Рафинированный сахар может повредить мозг, сказала диетолог Лорен Джонсон Рейнольдс. Она заявила, что сладкое повышает риск возникновения депрессии. Большое количество сахара может негативно сказаться на памяти и концентрации, подчеркнула эксперт.