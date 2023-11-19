Психологи нашли связь между содержанием снов и мыслями наяву

Американские психологи из Университета штата Аризона доказали, что то, о чем мы думаем во время бодрствования, тесно связано с содержанием и характеристиками наших снов. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Чтобы изучить взаимосвязь между снами и мыслями наяву, исследователи провели эксперимент с участием 719 молодых людей. Им нужно было загрузить приложение для смартфонов под названием «Mind Window», которое побуждало их отвечать на вопросы о своих мыслях и чувствах в течение дня на протяжении недели.

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Психологи разделили мысли наяву на четыре категории: спонтанные мысли без привязки к задачам и стимулам, зависящие от стимулов и не связанные с задачами мысли, зависящие от задач, но не связанные со стимулами мысли, и мысли, зависящие и от стимула, и от задачи.

Самым необычным результатом исследования стало значительное сходство между снами и мыслями, не связанными с задачей, особенно теми, которые не зависели от стимулов. Участники воспринимали свои сны как похожие на эти мысли с точки зрения яркости, сосредоточенности на себе и социального содержания.

Кроме того, ученые обнаружили, что мысли, не связанные с задачей, особенно эмоционально заряженные, положительно коррелируют с характеристиками сновидений на индивидуальном уровне. Это говорит о том, что люди с более эмоционально значимыми проблемами во время бодрствования, как правило, испытывают одинаковое эмоциональное содержание как во сне, так и в дневное время.

Другой аспект показал, что люди, которые занимались руминацией (повторяющимся и пассивным сосредоточением на тревожных мыслях), видели более негативные и абстрактные сны. Эксперимент показал, что склонные к размышлениям личности чаще видят тревожные сны, особенно когда они сильно обеспокоены глобальными проблемами, такими как пандемия.