Ученые назвали вескую причину завести домашнего питомца

Группа американских учёных доказала, что домашние животные положительно влияют на когнитивное здоровье своих хозяев. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Авторы проанализировали данные 637 участников в возрасте от 51 до 101 года, за которыми наблюдали в течение 15 лет. У 185 респондентов (29%) были домашние животные: у 84 – собаки, у 67 – кошки, у остальных – другие животные.

С возрастом когнитивные функции снизились у всех участников исследования, однако у людей с питомцами этот процесс происходил медленнее.