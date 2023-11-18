Ученые нашли ген, который отвечает за старение
На процесс старения организма влияет несколько факторов, в том числе иммунные реакции и ухудшение качества сна. Учеными из университета в Сент-Луисе в Вашингтоне была найдена молекула, которая отвечает за продолжительность жизни и старение.
В свои предыдущих исследованиях специалисты рассмотрели ген Slpi, который активируется в мозге пожилых животных. А вариация этого гена имеется также у плодовых мух дрозофил, она может модулировать сон.
Кроме того, стало известно, что информационные молекулы под названием «цитокины» способны влиять на поведение животных.
Эксперименты проводились на плодовых мухах дрозофилах, так как у них достаточно короткий цикл жизни, что делает процесс изучения генома проще, пишет mirnov.ru.
Ученые выяснили, что отключение данного гена в иммунных клетках мух ведет к увеличению активных форм кислорода, что меняет бактериальную среду в кишечнике. Это приводит к окислительному стрессу и дисбалансу бактерий в организме.
Подавление гена IM33 также вызывало нарушения сна, что ассоциируется с процессом старения.