Ученые нашли ген, который отвечает за старение

На процесс старения организма влияет несколько факторов, в том числе иммунные реакции и ухудшение качества сна. Учеными из университета в Сент-Луисе в Вашингтоне была найдена молекула, которая отвечает за продолжительность жизни и старение.

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В свои предыдущих исследованиях специалисты рассмотрели ген Slpi, который активируется в мозге пожилых животных. А вариация этого гена имеется также у плодовых мух дрозофил, она может модулировать сон.

Кроме того, стало известно, что информационные молекулы под названием «цитокины» способны влиять на поведение животных.

Эксперименты проводились на плодовых мухах дрозофилах, так как у них достаточно короткий цикл жизни, что делает процесс изучения генома проще, пишет mirnov.ru.

Ученые выяснили, что отключение данного гена в иммунных клетках мух ведет к увеличению активных форм кислорода, что меняет бактериальную среду в кишечнике. Это приводит к окислительному стрессу и дисбалансу бактерий в организме.