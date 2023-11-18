Эпидемиолог высказался об угрозе тотальной резистентности к антибиотикам

Человечеству не стоит переживать об угрозе абсолютной резистентности ко всем антибиотикам, поскольку микроорганизмы этого не допустят, заявил в беседе с РИА Новости эпидемиолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.

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Он объяснил, что у бактерий и инфекций за спиной 2 млрд лет эволюции, в то время как у человека всего несколько десятков тысяч.

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Об этом ученые предупреждали еще в 50-х годах прошлого века. Уже тогда были первые «звоночки», которые указывали на то, что бактерии невозможно победить вот такими грубыми средствами <...> За эти годы вирусы и бактерии прошли через многое и давно придумали, как защищаться и реагировать на те или иные стрессы, включая антропогенное давление, — пояснил эксперт.

Тутельян добавил, что микроорганизмы способны сами регулировать свою жизнедеятельность и обмениваться информацией друг с другом, в том числе с помощью антибиотиков. Так, одна популяция микроорганизмов подает биохимические сигналы другим популяциям, достигая «договоренности» о перестановке своих ролей и позиций.

Эпидемиолог отметил, что главной задачей антибиотиков является не уничтожение микроорганизмами друг друга, а совершенствование самого существования микромира. По его словам, вирусы и бактерии не «воюют» друг с другом, а ведут «переговоры» для выстраивания «добрососедских отношений».

Конечно, некоторые конкретные особи могут при этом погибнуть, но в целом популяция замедляет свой метаболизм и пролиферацию, замирает и совершенно добровольно отдает преимущество другой популяции просто потому, что пришло ее время, — рассказал ученый.

У таких микроорганизмов, как бактерии, есть три вида резистентности: внутренняя природная, генетическая и транзиторная, рассказал эксперт. В первом случае устойчивость обуславливается самим устройством микроорганизма, во втором — его способностью приспосабливаться к стрессовым ситуациям, а в третьем — его умением «впадать в анабиоз».

Мировая наука достаточно много знает о первых двух видах устойчивости, в основном ограничиваясь методами обхода подобной устойчивости, а не преодоления. Когда бактерия уже приобрела (путем горизонтального переноса генов резистентности от других бактерий) этот ген устойчивости, позволяющий ей жить в окружении антибиотика, что-то сделать с ней уже очень сложно, — подчеркнул Тутельян.

Кроме того, он напомнил о существовании так называемой перекрестной устойчивости, когда приобретается резистентность сразу к нескольким видам антибактериальных препаратов. По его словам, повлиять на такую ситуацию можно исключительно на этапе «анабиоза» микроорганизма. В ином случае бактерия или инфекция адаптируются к стрессовому воздействию и могут спровоцировать рецидив того или иного заболевания. При этом он отметил, что в миркомире всегда существовали организмы, которые устойчивы к широкому спектру антибиотиков.

Ученый добавил, что ему трудно представить себе человечество, полностью состоящее из одних спецагентов. По его словам, даже в фантастических произведениях такими способностями обладали люди конкретной популяции или ареала проживания.