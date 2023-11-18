Создан революционный гель, который «расплавляет» рак

Исследователи создали гель, который превращается в твердую оболочку внутри опухолей, видимых на компьютерных томограммах, и «расплавляет» рак, что позволяет предложить принципиально новое универсальное решение для лечения заболевания.

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Жидкий гель, вводимый непосредственно в твердые опухоли, не только решает проблему быстрого рассеивания иммунотерапевтических препаратов, но и обеспечивает визуальное подтверждение их целевой доставки.

Многофункциональный гель, получивший название «Имигель», содержит иммуностимулирующий препарат имиквимод, одобренный Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США, и имеет сополимерную структуру для контролируемого высвобождения препарата.

В мышиных моделях обычно резистентных раков толстой кишки и молочной железы гель в сочетании с терапией ингибиторами контрольных точек привел к значительному улучшению выживаемости, вызвав полную регрессию как леченных, так и удаленных опухолей.