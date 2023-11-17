Ученые открыли препарат для восстановления памяти

Ученые из Католического университета Святого Сердца в Риме разработали препарат, который способен омолодить мозг и восстановить память. Результаты исследовательских работ были опубликованы в научном журнале Science Advances.

Ученые открыли препарат для восстановления памяти
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В ходе своих научных работ специалисты генетически модифицировали белок LIMK1, который имеет большое влияние на качество памяти в мозге здорового человека. Исследователи в своей работе сосредоточились на возможностях регулировать количество этого белка с помощью препарата.

В ходе исследования удалось выяснить, что вещество рапамицин успешно стимулирует синаптическую пластичность и способствует тем самым улучшению памяти. Помимо прочего ранее уже было выявлено, что этот препарат способен оказывать омолаживающее действие на мозг.

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Подобные открытия позволяют находить новые возможности в лечении нейродегенеративных и психических расстройств. Планируется, что в перспективе такой подход будет испробован на эффективность для лечения болезни Альцгеймера.

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