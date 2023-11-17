От икоты страдают взрослые и дети. Она мешает работать, есть и вести беседу. О том, как избавиться от рефлекторного нарушения внешнего дыхания, порталу News.ru рассказал терапевт Алексей Жито.

По словам эксперта, чтобы распрощаться с икотой, достаточно легонько надавить указательными пальцами на закрытые глаза. Кроме того будет эффективным способом будет выпить стакан холодной воды. Он вызовет распределение нервной импульсации, прекратив тем самым икоту. Но есть и другой способ.

«Выйдите на улицу, сделайте дыхательную гимнастику, она снимет спазм мышечных волокон диафрагмы», — советует эксперт.

В борьбе с икотой также поможет полоскание рта холодной или теплой водой. Это переключит нервный импульс, избавив вас тем самым от неудобств. Медик напомнил, что кратковременная икота не является показателем какого-либо заболевания.