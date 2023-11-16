Ученые выяснили, как снизить давление без лекарств за неделю

Диета с низким содержанием соли снижает систолическое кровяное давление на 6 мм рт. ст. за одну неделю. Исследование опубликовано в журнале JAMA.

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В исследовании приняли участие 213 людей в возрасте от 50 до 75 лет, как с гипертонией, так и без нее. Сначала пациенты придерживались своего обычного питания, при этом измеряя давление. Затем их случайным образом распределили на недельную диету с высоким содержанием натрия или диету с низким содержанием натрия. После участники перешли на противоположную диету на еще одну неделю. Давление измеряли в последний день диеты.

Среднее систолическое (первое число) артериальное давление участников при их обычном питании составляло 125 мм рт. ст., при повышенном потреблении натрия — 126 мм рт. ст., а при пониженном — 119 мм рт. ст.

"Снижение кровяного давления, которое мы наблюдали, является значительным и сравнимо с тем, что вызывается одним антигипертензивным препаратом", — отметил автор работы.

Эффект увидели практически все (75%) пациенты с любым типом гипертонии, а также принимавшие различные препараты для снижения давления. Отсутствие результата в основном было связано с тем, что участники менее строго соблюдали диету. Это подтвердил анализ натрия в моче, уровень которого повышается при потреблении соли.