Как музыка исцеляет, даже когда нам грустно

Уже доказано учёными, что музыкальная терапия помогает людям с раком, хронической болью, депрессией. Уменьшить при помощи музыки можно и мышечное напряжение, повышенное кровяное давление. И это лишь некоторые из достоинств этого вида искусства.

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Один из важнейших аспектов музыки - это её способность извлекать автобиографические воспоминания из памяти человека. В этом плане она может помогать людям с деменцией.

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Учёные предполагают, что сложные музыкальные композиции, особенно классические, стимулируют мозговую активность и в конечном итоге улучшают когнитивные способности. Однако исследования, связанные с этой гипотезой, дают неоднозначные результаты.

В ходе исследования 1993 года у людей улучшилась способность к пространственному мышлению спустя всего 10 минут прослушивания Сонаты Моцарта для двух фортепиано в ре мажоре. Результаты исследования 1997 года продемонстрировали аналогичные эффекты. Учёные обнаружили, что классическая музыка помогает нам больше обращать внимание на то, как мы воспринимаем мир вокруг. Кроме того, профессиональные рок-музыканты и академические музыканты улучшили свои автоматические, бессознательные когнитивные процессы во время прослушивания классической музыки.

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Когда люди погружаются в музыку, которая им лично нравится, то они, как показало исследование, испытывают резкий сдвиг в их уровне внимательности и настроении. Этот феномен имеет сходство с повышением когнитивных функций, часто связанным с другими приятными событиями.

Эмоциональные и терапевтические свойства музыки во многом связаны с высвобождением нейрохимических веществ во время её прослушивания. Некоторые из этих веществ связаны с ощущением счастья, в том числе окситоцин, серотонин и эндорфины. Но в положительном влиянии музыки на человека главную роль играет дофамин. При выбросе дофамина в областях мозга, отвечающих за вознаграждение и удовольствие, возникает ощущение радости и эйфории. Эти чувства аналогичны тем, которые мы испытываем от хорошей еды или хорошего секса.

Когда мы занимаемся музыкой, играем её или слушаем, происходит выброс дофамина. Этот процесс, известный как путь дофаминового вознаграждения, имеет решающее значение для переживания и усиления положительных эмоций, которые может принести музыка.

Музыка также в отличие от других видов искусств может формировать у человека стойкие, эмоционально заряженные воспоминания. И эти воспоминания можно вызвать даже спустя годы.