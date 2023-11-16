Диетические напитки способны быть причиной гипертонии и диабета

Потребление диетических напитков на основе заменителей сахара связано с высоким риском развития диабета, ожирения, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Science Direct.

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Эксперты Валенсийского международного университета в Италии провели анализ 18 исследований на тему воздействия искусственных подсластителей на человеческий организм. Совокупность итогов этих работ свидетельствует о том, что искусственные заменители сахара потенциально увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней почек, ожирения, гипертонии, сахарного диабета, а также рака поджелудочной железы.

Связь таких напитков с увеличенным риском развития заболеваний почек и раком поджелудочной железы специалисты оценили как слабую. Тем не менее, сукралоза и сахарин (заменители сахара) на самом деле могут нанести вред здоровью кишечника. Они способны спровоцировать дисбактериоз.