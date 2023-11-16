Сколько времени требуется мозгу на восстановление после алкоголя

Известно, что алкоголь негативно влияет на мозг и увеличивает риск развития таких заболеваний, как деменция, инсульт и депрессия. Учёные из Стэнфордского университета выяснили, сколько времени требуется мозгу на восстановление после алкогольного повреждения.

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В исследовании американских экспертов приняли участие 133 человек. 88 из них были алкоголиками, которые бросили пить. Через семь месяцев толщина коры головного мозга существенно улучшилась у большинства добровольцев – оказалось, что мозг может восстановить повреждения, вызванные алкоголем, за 7,3 месяца.

Авторы отметили, что нужно провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить положительные результаты их работы.

Необходимы более крупные продольные исследования для изучения нейрокогнитивных и психосоциальных коррелятов восстановления толщины коры во время длительного воздержания от алкогольной зависимости.