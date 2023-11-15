Ученые предупредили о пагубном влиянии фастфуда на мозг человека
Ученые из Великобритании предупредили о пагубном влиянии фастфуда на мозг человека, пишет издание «Царьград» со ссылкой на исследование ученых.
Сообщается, что за последние десятилетия питание человека перетерпело ряд изменений. Если раньше оно было наполнено незаменимыми жирами, то сейчас пища содержит большое количество углеводов и сахара. Ученые полагают, что это могло привести к снижению IQ в среднем на 7% за поколение и уменьшению размера мозга.
Одной из ключевых причин такого воздействия является отсутствие в фастфуде необходимых питательных веществ. В особенности это относится к дешевым пиццам, сладостям и жареной в масле курице.
Ученые предупредили, что пристрастие к «быстрой» еде может привести не только к проблемам с мышлением, но и к психическим расстройствам.