Ученые предупредили о пагубном влиянии фастфуда на мозг человека

Ученые из Великобритании предупредили о пагубном влиянии фастфуда на мозг человека, пишет издание «Царьград» со ссылкой на исследование ученых.

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Сообщается, что за последние десятилетия питание человека перетерпело ряд изменений. Если раньше оно было наполнено незаменимыми жирами, то сейчас пища содержит большое количество углеводов и сахара. Ученые полагают, что это могло привести к снижению IQ в среднем на 7% за поколение и уменьшению размера мозга.

Одной из ключевых причин такого воздействия является отсутствие в фастфуде необходимых питательных веществ. В особенности это относится к дешевым пиццам, сладостям и жареной в масле курице.