Ученые: двухчасовой стресс приводит к мутациям в ДНК

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) рассказали, что ученые сделали открытие: исследование показало, что двухчасовой стресс может стать причиной повреждения в ДНК, что может спровоцировать мутации, пишет ТАСС.

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Ученые продемонстрировали, что стрессовые ситуации могут оказывать воздействие на ДНК в костном мозге уже через два часа после начала стресса. Эти повреждения могут происходить даже при использовании запаховых стресс-сигналов, что является важным открытием. Кроме того, исследование выявило механизмы, связывающие активацию различных участков мозга, выделение стресс-гормонов и нарушение структуры генома, отметили в пресс-службе.