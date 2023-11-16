Ученые назвали фрукт, который защитит от диабета 2 типа

В ходе недавнего исследования эксперты изучили данные более чем 6000 взрослых в возрасте от 45 до 84 лет. Оказалось, что употребление авокадо помогает снизить вероятность развития диабета 2 типа. Все эти результаты были опубликованы в The Journal of Nutrition.

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Более ранние научные исследования показали, что авокадо положительно влияет на риск возникновения диабета 2 типа. Также в этом году учёные из Медицинского колледжа Бэйлора выяснили, как потребление авокадо связано с вероятностью развития этой болезни. Оказалось, что этот фрукт снижает риск столкнуться с сахарным диабетом 2 типа в течение шести лет на 20%.

Healthline

Известно также, что авокадо помогает людям похудеть и снизить уровень холестерина в крови. А происходит это за счёт содержащихся в фрукте полезных жиров.