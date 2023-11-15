Редактирование генов помогло снизить уровень «плохого» холестерина

Исследователи сообщили о многообещающих промежуточных результатах клинических испытаний, в которых с помощью однократной инфузии CRISPR-генов удалось навсегда деактивировать выработку холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у людей с семейной гиперхолестеринемией - генетическим заболеванием, вызывающим повышенный уровень "плохого" холестерина и увеличивающим риск раннего инфаркта.

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Исследуемый препарат VERVE-101 использует технологию CRISPR для воздействия на ген пропротеинконвертазы субтилизин/кексин 9-го типа (PCSK9), регулирующий уровень ЛПНП. Результаты исследования свидетельствуют о значительном снижении уровня ЛПНП, которое может сохраняться в течение многих лет.

Вместо ежедневного приема лекарств такая однократная терапия может предложить новый подход к снижению уровня ЛПНП. Пока исследование продолжается, ученые с оптимизмом оценивают потенциал этого генно-редактирующего лечения, которое станет альтернативой существующим методам лечения лиц с генетической предрасположенностью к повышенному уровню холестерина.