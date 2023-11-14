Ученые предупредили о влиянии использования наушников на организм

Частое использование наушников может привести к увеличению числа бактерий в ушных проходах, что в дальнейшем чревато инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает издание BBC Science Focus, ссылаясь на исследования ученых Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, (штат Мэриленд, США).

© Газета.Ru

Первое исследование показало, что из-за наушников в ушах множатся популяции различных штаммов стафилококка, типичных кожных бактерий. Во-втором случае ученые выяснили, что после ношения наушников в течение одного часа на их вкладышах количество бактерий возрастает 11-кратно. Исследование проводилось на стерильных вкладышах наушников, используемых авиакомпаниями в самолетах.