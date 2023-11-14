Ученые предупредили о влиянии использования наушников на организм

Ученые предупредили о влиянии частого использования наушников на организм
Частое использование наушников может привести к увеличению числа бактерий в ушных проходах, что в дальнейшем чревато инфекционными заболеваниями. Об этом сообщает издание BBC Science Focus, ссылаясь на исследования ученых Университета Манипула в Индии и Медицинского научно-исследовательского института ВМФ в Бетесде, (штат Мэриленд, США).
Первое исследование показало, что из-за наушников в ушах множатся популяции различных штаммов стафилококка, типичных кожных бактерий. Во-втором случае ученые выяснили, что после ношения наушников в течение одного часа на их вкладышах количество бактерий возрастает 11-кратно. Исследование проводилось на стерильных вкладышах наушников, используемых авиакомпаниями в самолетах.
По данным BBC Science Focus, доказательств того, что рост числа бактерий вследствие ношения наушников коррелируют с частотой ушных инфекций, нет. Однако в некоторых исследованиях отмечается, что при частом извлечении наушников кожа ушей может травмироваться. Через образовавшиеся ссадины бактерии могут проникнуть в организм и вызвать инфекционное воспаление.