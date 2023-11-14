Lancet: сахарный диабет уменьшает продолжительность жизни на 14 лет

Исследователи из Кембриджского университета, университета Глазго и других выяснили, что сахарный диабет сокращает продолжительность жизни на 14 лет, передает The Lancet Diabetes & Endocrinology.

© FBM.ru

В опыте участвовали около 1,5 млн человек из 19 стран мира. Работа ученых была основана на данных двух крупных международных исследований на тему воздействия сахарного диабета на продолжительность жизни человека. Эксперты собрали данные о состоянии здоровья участников, а также зафиксировали, в каком возрасте у них было диагностировано заболевание.

Оказалось, что чем раньше был определен сахарный диабет второго типа, тем сильнее уменьшалась продолжительность жизни человека. Специалисты подсчитали, что испытуемые, у которых выявили диабет в возрасте 30 лет, уходили из жизни приблизительно на 14 лет раньше, чем здоровые люди.

А у людей, у которых заболевание было определено в возрасте 40 лет, продолжительность жизни уменьшалась на десять лет. Участники опыта, узнавшие о своем диагнозе в 50 лет, жили на 6 лет меньше.