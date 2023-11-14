Ученые нашли необычное свойство одной из специй

Эксперты Иранского медицинского университета Исфахана провели исследование и выяснили, что семена пажитника хороши не только для кулинарии и народной медицины. Об этом пишет журнал VeryWellHealth.

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Оказывается, что их можно применять для нормализации уровня холестерина в крови. Под влиянием содержащихся в них веществ уменьшается уровень «плохого» и повышается концентрация «хорошего» холестерина.

По словам ученых, холестерин низкой плотности, который еще известен как «плохой», закупоривает сосуды, провоцируя увеличение артериального давления. Это приводит к развитию сердечно-сосудистых патологий. Его увеличенный уровень еще способствует развитию сахарного диабета.

В рамках научной работы иранские ученые установили, что семена пажитника регулируют жировой обмен, способствуя поддержанию оптимального веса, а еще регулируют содержание холестерина.