Российские ученые обнаружили способы повышения скорости реакции мозга

Соответствующая статья размещена на платформе открытой науки Sensors. По словам ученых, к такому эффекту приводит стимулирование участков мозга, отвечающих за двигательное воображение, которое позволяет человеку строить движущиеся модели в пространстве, в частности, вспоминать и мысленно отрабатывать сложные движения в спорте, при игре на музыкальных инструментах или в танцах.

Для проверки гипотезы о связи между стимулированием соответствующих зон и скоростью реакции была использована транскраниальная магнитная стимуляция. Ее также применяют для лечения депрессивных расстройств, СДВГ и эпилепсии. "Потенциально такой подход применим для компенсации замедления реакции в пожилом возрасте, при создании новых методов реабилитации двигательных нарушений и при разработке новых методик тренировки спортсменов", - заявила одна из участниц проекта, профессор кафедры нейротехнологий Института биологии и биомедицины ННГУ Сусанна Гордлеева. До этого нейробиологи из США выяснили, что реакция мозга на усталость не зависит от пола, но существенно зависит от возраста.