Наличие образования сократило риск сердечных заболеваний

Американские ученые из Северо-Западного университета пришли к выводу, что наличие даже среднего образования сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний в течение всей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Cardiology.

© Lenta.ru

В ходе работы команда изучила данные более 40 тысяч человек, которые были собраны в период с 1985 по 2015 год. Затем авторы сравнили средний возраст, в котором произошли сердечно-сосудистые заболевания, с количеством лет, прожитых людьми после них.

Анализ показал, что в среднем сердечно-сосудистые заболевания возникают позднее у людей с постепенно повышающимся уровнем образования. У участников с образованием менее средней школы (старшая школа в России, 9-11 класс) вероятность возникновения сердечно-сосудистых осложнений была в 1,4-1,7 раза выше, чем у выпускников высших учебных заведений.

Специалисты предполагают, что их результаты, вероятно, связаны с тем, что с ростом образования у людей повышается медицинская грамотность и наблюдается поведение, способствующее более бережному отношению к здоровью. Кроме того, более высокие ступени образования связаны с материальными, экологическими и психологическими преимуществами.