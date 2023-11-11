Ученые создали безопасный для почек противогрибковый препарат
Ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне создали революционную противогрибковую молекулу AM-2-19, которая обещает стать мощным оружием против грибковых инфекций без токсичных побочных эффектов, характерных для современных методов лечения.
Созданный на основе известного противогрибкового препарата амфотерицин B, печально известного своей токсичностью для почек, АМ-2-19 подвергся тщательной доработке, в результате чего был создан препарат, щадящий почки, снижающий резистентность и обладающий широким спектром эффективности.
Исследования, проведенные под руководством доктора Мартина Д. Берка, позволили успешно превратить препарат в отличное решение, продемонстрировав эффективность, превосходящую существующие противогрибковые препараты, в испытаниях против более чем 500 клинически значимых видов патогенов.
Молекула, которая в настоящее время проходит фазу 1 клинических испытаний под маркой Sfunga Therapeutics, знаменует собой значительный скачок на пути к созданию более безопасного и эффективного средства для лечения грибковых инфекций.
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