Мыло для лечения рака кожи создали в США

Четырнадцатилетний американский школьник разработал мыло, способное помочь иммунной системе организма «смыть» рак кожи. Разработка была удостоена главного приза в конкурсе Young Scientist's Challenge.

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Семья Хемана Бекеля переехала в США из Эфиопии, когда ему было четыре года. Тем не менее, мальчик запомнил людей, которые целый день работали под палящим солнцем на его родине. Эти воспоминания, по его словам, вдохновили его на изобретение, которое однажды может стать доступным и эффективным.

Мыло доставляет через кожу лекарственные препараты, которые активируют иммунную систему организма и побуждают ее бороться с раковыми клетками. Главным действующим веществом является имидазохинолин, который раньше использовался в медицине для лечения бородавок, грибковых заболеваний и угревой сыпи. Недавние исследования доказали, что оно также эффективно для борьбы с базально-клеточной карциномой.

Мыло также содержит наночастицы на липидной основе, которые позволяют лечебным соединениям долго оставаться на коже.

«Весь смысл в том, что даже после того, как вы смоете мыло, лекарственные компоненты останутся на вашей коже», – отметил автор разработки.

Липидные наночастицы часто используются в вакцинах. Но их не обязательно вводить в организм посредством укола. При нанесении на кожу наночастицы образуют на ее поверхности невидимый слой, который способствует проникновению активных соединений. Цифровое молекулярное тестирование технологии показало высокую эффективность. Однако для клинических испытаний на людях у автора проекта пока нет разрешения. Хеман надеется получить одобрение на тестирование на людях и сертификацию FDA в ближайшие пять лет.