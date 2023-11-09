Йога оказалась полезна для страдающих эпилепсией людей

Йога может уменьшить частоту эпилептических приступов. О работе специалистов Всеиндийского института медицинских наук в Дели пишет Neurology.

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В исследовании участвовали 160 человек, средний возраст которых составлял 30 лет. Все они страдали эпилепсией. Эксперты собрали данные о состоянии здоровья испытуемых, а также выяснили у участников, ощущают ли они себя оторванными от общества.

После участников разделили на две группы. Первая должна была посещать йогатерапию, а вторая — фиктивную йогу.

Через три месяца стало известно, что у добровольцев из группы йогатерапии заметно уменьшилась частота возникновения эпилептических приступов. Вероятнее всего, в ходе йогатерапии участники научились справляться со стрессом. Стрессовые ситуации способны вызывать повышенную возбудимость нервных клеток, а также последующий приступ. При помощи йогатерапии участникам удалось обучиться правильному дыханию и релаксации, что сделало эпилептические приступы более редкими.