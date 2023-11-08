Сколько белка нужно есть пожилым и людям среднего возраста

Если вам около 50 лет, то наверняка вы уже видели рекомендации, связанные с потребностью в белке в среднем возрасте. Согласно этим рекомендациям, женщине весом 70 кг нужно каждый день получать примерно 150 г белка. Это как 25 варёных яиц, в каждом из которых 6 г белка. Но что об этом говорит наука?

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Потребность в белке действительно меняется в течение жизни. В среднем рекомендуется человеку получать 1,43 г белка на 1 кг массы тела при рождении, 1,6 г на 1 кг массы тела в возрасте 6-12 месяцев, 0,62 г на 1 кг массы тела в 6-18 лет. После достижения совершеннолетия мужчины должны в день потреблять 0,68 г белка на 1 кг массы тела, женщины - 0,6 г.

Согласно австралийским рекомендациям для людей старше 70 лет, мужчины должны получать 0,86 г на 1 кг веса, женщины - 0,75 г.

Shayda Torabi

Также есть научные доказательства того, что более высокое потребление белка у людей старше 70 лет (до 0,94-1,3 г на 1 кг массы тела в день) может уменьшить проявление саркопении (возрастного снижения мышечной массы). Однако это должно сопровождаться увеличением количества упражнений с отягощениями.

Что касается среднего возраста, то пока было проведено довольно мало исследований, связанных с потреблением белка женщинами среднего возраста. Одно крупное исследование 2017 года показало, что более высокое потребление растительного белка приводит к тому, что ранняя менопауза встречается у женщин среднего возраста реже.

Благодаря увеличению потребления белка можно усилить чувство сытости после приёма пищи. В исследованиях люди в день получали примерно 1-1,6 г белка на 1 кг массы тела, но в этих исследования участвовали добровольцы всех возрастов и обоих полов.