Ученые разрабатывают необычный метод облегчения боли в колене

Физиотерапевт Узо Эхиогу из Королевской ортопедической больницы в Бирмингеме рассказал, что тренировки для развития силы рук потенциально способны принести облегчение при боли в колене, связанной с остеоартритом. Об этом сообщает Daily Mail.

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Регулярные умеренные физические нагрузки - один из лучших способов уменьшения интенсивности болевых ощущений в колене при артрите, поскольку они укрепляют мышцы вокруг сустава и снимают с него лишнюю нагрузку. Однако людям с остеоартритом может быть трудно выполнять упражнения, которые задействуют ноги, а также заниматься ходьбой или бегом.

Исследователи из Техасского университета в США собираются выяснить, способны ли силовые тренировки для рук укрепить ноги людей с артритом коленного сустава.

В исследовании примут участие 60 добровольцев. Физиотерапевт Узо Эхиогу объяснил, что таким образом ученые стремятся проверить теорию перекрестного обучения мышц (muscle cross education).

Суть этого явления состоит в том, что тренировка мышц, например, левой руки, окажет положительное влияние на правую. Основным механизмом, который лежит в основе этого феномена, является нейронная адаптация, происходящая в центральной нервной системе. Считается, что нейронные связи, созданные во время тренировки одной конечности, способствуют улучшению двигательной активности и повышению мышечной силы другой, нетренированной.

Американские ученые предполагают, что тренировка рук может привести к укреплению мускулатуры нижних конечностей благодаря аналогичным механизмам. В ходе эксперимента испытуемые должны будут регулярно выполнять силовые упражнения для рук в течение 20 минут.