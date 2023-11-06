Ученые назвали диету, улучшающую психическое здоровье

Американские учёные назвали диету, улучшающую психическое здоровье
Американские ученые из Гарвардской медицинской школы, Колумбийского университета и Иллинойсского университета подтвердили значимую связь между образом питания и состоянием микробиоты кишечника с развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Их исследовательская работа опубликована в Nature Mental Health.
ПТСР является психическим состоянием, которое часто возникает у людей, переживших травматические события.
В исследовании участвовало 190 женщин. Результаты гласят, что более высокие уровни симптомов ПТСР связаны с менее строгим соблюдением средиземноморской диеты.
По словам экспертов, конкретные микробные виды, такие как Eubacterium eligens и Akkermansia muciniphila, защищают организм от посттравматического стрессового расстройства. Микробные пути, ответственные за биосинтез пантотената и кофермента А, как объясняют ученые, обладают потенциалом для предотвращения посттравматического стрессового расстройства.
Данное открытие указывает, что важно принимать меры, которые основаны на диете и здоровье микробиоты кишечника, для профилактики и лечения посттравматического стрессового расстройства.
Ученые планируют провести дополнительные исследования, которые могут помочь в создании персонализированных подходов к питанию и микробиотической терапии. Это должно не просто облегчить симптомы ПТСР, но и улучшить психическое благополучие у пострадавших.