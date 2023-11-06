Ученые назвали диету, улучшающую психическое здоровье

Американские ученые из Гарвардской медицинской школы, Колумбийского университета и Иллинойсского университета подтвердили значимую связь между образом питания и состоянием микробиоты кишечника с развитием посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Их исследовательская работа опубликована в Nature Mental Health.

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ПТСР является психическим состоянием, которое часто возникает у людей, переживших травматические события.

В исследовании участвовало 190 женщин. Результаты гласят, что более высокие уровни симптомов ПТСР связаны с менее строгим соблюдением средиземноморской диеты.

По словам экспертов, конкретные микробные виды, такие как Eubacterium eligens и Akkermansia muciniphila, защищают организм от посттравматического стрессового расстройства. Микробные пути, ответственные за биосинтез пантотената и кофермента А, как объясняют ученые, обладают потенциалом для предотвращения посттравматического стрессового расстройства.

Данное открытие указывает, что важно принимать меры, которые основаны на диете и здоровье микробиоты кишечника, для профилактики и лечения посттравматического стрессового расстройства.