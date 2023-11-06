Ученые рассказали о причинах возникновения депрессии и шизофрении

Международная группа ученых из Помпеу Фабра установила, чем обусловлена предрасположенность человека к депрессии и шизофрении у современного человека. Они определили, что эти психические заболевания были унаследованы людьми от денисовцев.

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Исследователи считают, что причиной тому стал вариант гена SLC30A9, который ранее помогал древним людям справляться с холодами. Выяснилось, что его остаточное действие сделало человека более уязвимым перед такими болезнями, как депрессия, аутизм, шизофрения, анорексия, гиперактивность, биполярное расстройство, аутистические расстройства и обсессивно-компульсивное расстройство.

Наличие варианта указанного гена широко распространен среди населения, проживающего за пределами Африканского континента, и встречается у 70 процентов жителей Европы. Получается, что африканцев большая склонность к заболеваниям психики обошла стороной.