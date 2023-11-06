Выпущена относительно эффективная вакцина от африканской чумы

Учёные из Харбинского института ветеринарных исследований сообщили о предварительных положительных испытаниях новой вакцины от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом пишет ИМИТ со ссылкой на South China Morning Post.

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Их исследования новинки показали её высокую эффективность в больших дозах. У всего вакцинированного ей поголовья выработались антитела, и они выжили при заражении этой болезнью. И наоборот, животные из контрольных групп, которых не обработали этим препаратом, погибли в течение 12 суток.

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При этом конкретная численность поголовья в обоих группах, на которых проводились испытания, не сообщалась. Однако можно предположить, что соотношение было примерно равным, и общее количество было в рамках репрезентативной выборки. Информации о самом препарате также не очень много. Известно, что это живая вакцина, где вирус АЧС присутствует в ослабленном виде и без двух генов, которые отвечают за его высокую патогенность. Дополнительные испытания препарата продолжаются. Возможно, подробности о нём станут известны позднее.

Напомним, что африканская чума свиней - вирусная болезнь, от которой гибнут домашние и дикие свиньи и кабаны. Последние служат главным переносчиком этой болезни. Также её источниками могут быть другой заболевший скот, мясная и другая продукция их производства (включая отходы), оборудование для убоя, разделки и других процедур и т.д. Для человека болезнь пока считается безопасной. Однако учёные не исключают появления новых штаммов, несущих угрозу и для людей. Они ссылаются на подобные мутации коронавируса.