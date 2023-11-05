Доказано: анорексия и депрессия передаются по наследству

Примерно 60 лет назад Homo sapiens (современный с генетической точки зрения человека) покинул Африку и столкнулся с неандертальцами и денисовцами. Из-за смешения с этими видами людей мы теперь лучше переносим холод, но при этом больше подвержены развитию некоторых психических расстройств.

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Учёные из Университета Помпеу Фабра выяснили, что от неандертальцев и денисовцев современным людям досталась лучшая переносимость холода и при этом более высокая вероятность развития депрессии, шизофрении, анорексии или гиперактивности.

Команда специалистов в ходе исследования определила вариант гена SLC30A9, который широко распространён среди всех современных популяций людей за пределами Африки. Встречается этот вариант у 70% жителей Европы.

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Генетическое «наследие», полученное от денисовцев, помогло современным людям лучше адаптироваться к холоду. Вместе с тем этот ген связан с повышенной предрасположенностью к развитию некоторых психических болезней. К ним относятся следующие: депрессия, анорексия, гиперактивность, биполярное расстройство, расстройства аутистического спектра, шизофрения, обсессивно-компульсивное расстройство.