Ученые: куркумин и витамин Е улучшают качество семенной жидкости

Ученые из Медицинского университета Урмии (Иран) установили, что куркумин и витамин Е способствуют улучшению качества спермы у больных диабетом крыс. Результаты научной работы были представлены в журнале Toxicology Reports.

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Диабет вызывает повреждение яичек из-за окислительного стресса. Поэтому ученые ведут поиск витаминов и антиоксидантов для терапии нарушения. В текущей работе исследовалось влияние витамина Е и куркумина.

В исследовании использовали 48 взрослых самцов крыс. Их разделили на несколько групп: контрольную, тех, кому давали витамин Е, куркумин, а также витамин Е и куркумин вместе. Крысы получали добавки в течение шести недель, в конце исследования у них взяли кровь для выявления маркеров репродуктивной системы, а также изучили состояние семенников и придатков яичек.

Работа показала, что куркумин и витамин Е повышали количество сперматозоидов, их подвижность и жизнеспособность. По словам авторов, полученные результаты могут быть перенесены и на людей, однако для разработки точных рекомендаций следует провести дополнительные исследования.