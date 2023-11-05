Ученые: высокий уровень инсулина может спровоцировать рак

Канадские исследователи изучили связь ожирения, сахарного диабета 2 типа и рака поджелудочной железы. Они выяснили, что высокий уровень инсулина чрезмерно стимулирует клетки поджелудочной железы. Это приводит к воспалению и предраковому состоянию клеток. Новые результаты могут быть полезны в изучении и других типов рака. Исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.

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Ожирение и диабет 2 типа сегодня встречаются все чаще. Эти заболевания влияют и на другие, в том числе и рак поджелудочной железы — протоковую аденокарциному. Это агрессивный тип рака — его пятилетняя выживаемость составляет менее 10%. Ожидается, что к 2030 году протоковая аденокарцинома станет второй по значимости причиной смертности от рака.

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Ученые обратили внимание на быстрый рост этих заболеваний. Ранее они выяснили, что ожирение и сахарный диабет 2 типа могут влиять на развитие рака поджелудочной, однако не смогли установить точный механизм этого процесса.

Канадские исследователи изучили действие инсулина, который регулирует уровень сахара в крови. Ученые обнаружили, что инсулин стимулирует ацинарные клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают пищеварительные ферменты. При ожирении и диабете 2 типа инсулина становится слишком много, и поэтому он сильнее стимулирует клетки железы. Чрезмерная активность приводит к воспалению органа и развитию предраковых клеток.

По словам авторов, полученные результаты будут полезны в изучении тех видов рака, где повышенный уровень инсулина вызывает воспаление клеток. Например, в других работах ученые уже обнаружили схожую связь между инсулином и раком молочной железы.