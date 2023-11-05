Даже небольшое воспаление кишечника может повышать риск серьезных инфекций

Ученые из Гетеборгского университета (GU) выяснили, что даже небольшое воспаление в кишечнике при болезни Крона или язвенном колите связано с более высоким риском серьезных инфекций. Исследование опубликовано в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology.

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Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) — это общий термин для обозначения хронических воспалительных заболеваний кишечника, распространенность которых составляет около 0,5%. Основными типами ВЗК являются язвенный колит и болезнь Крона. В отличие от синдрома раздраженного кишечника, ВЗК приводит к видимому повреждению слизистой оболочки кишечника. Периоды высокой активности заболевания сменяются периодами низкой активности или ее отсутствия. В новом исследовании ученые показали, что пациенты с низкой активностью ВЗК также подвергаются повышенному риску серьезных инфекций, включая сепсис.

Авторы проанализировали данные 55 тысяч пациентов с диагнозом ВЗК. В периоды низкой активности заболевания у многих сохранялось микроскопическое воспаление в кишечнике. Распространенность серьезных инфекций у них составила 4,62 на 100 человек в год, а среди пациентов с полностью зажившей слизистой — 2,53 на 100 человек в год. Результаты не зависели от пола, возраста и уровня образования.