Неожиданные факты о чае: что происходит с вашим телом, когда вы пьете его каждый день

Оказывается, будничные чаепития невероятно полезны. Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале молекулярных наук, зеленый и черный чай может сильно влиять на снижение воспалений. Ученые убедились, что эффект напиток оказывал даже на людей с аутоиммунным заболеванием волчанкой, которые употребляли чай ежедневно в течение 12 недель.

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Существует множество исследований и о положительном влиянии ежедневного употребления зеленого чая на контроль веса. По данным того же научного издания, женщинам, пившим его регулярно на протяжении 12 недель, удалось значительно потерять в весе и уменьшить количества жира в области живота.

Причина этого эффекта во многом кроется в том, что участники чувствовали себя более энергичными в течение дня. Кроме того, потребление чая улучшает обмен веществ и способствует выработке липидов.