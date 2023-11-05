Ученые: сидячая работа приводит к заболеваниям сердца и диабету

Финские исследователи из Университета Турку установили, что сидячий образ жизни ведет к нарушению обмена веществ, а это впоследствии становится причиной серьёзных проблем со здоровьем.

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По их словам, сидячая работа вовсе не безобидна. При таком образе жизни меняется процесс обмена веществ, что провоцирует заболевания сердца или диабет.

Проверяя это, ученые провели эксперимент. Более 60 человек, средний возраст которых составил 58 лет, носили на запястье акселерометр – датчик, позволяющий выявлять уровень физической активности за сутки.

По собранным за период исследования данным стало ясно: те, кто проводил на протяжении дня времени стоя, а не сидя, имели лучшие показатели чувствительности к инсулину, который является главным предвестником диабета.