Ученые объяснили возбуждение после недосыпа

Эпизодический недосып может работать как антидепрессант – к такому выводу пришли ученые Северо-Западного университета в США. Они обнаружили, что ночь без сна увеличивает выделение дофамина в мозге.

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Многим знакомо состояние бодрости, приподнятого настроения и некоторого опьянения после бессонной ночи. Чтобы разобраться в механизме этого неожиданного «инструмента радости», исследователи провели эксперимент с мышами. Им не давали уснуть в щадящем режиме, чтобы не вызвать сильного стресса. В результате мыши вели себя гиперактивно и гиперсексуально.

Затем ученые обследовали четыре области мозга, ответственные за высвобождение дофамина (химическое вещество, которое вырабатывает мозг в предвкушении удовольствия): префронтальную кору, прилежащее ядро, гипоталамус и полосатое тело. Было установлено, что у грызунов после бессонной ночи были задействованы три из четырех областей (префронтальная кора, прилежащее ядро и гипоталамус). По словам авторов работы, у не спавших мышей не только увеличилось выделение дофамина – мозг оказался перепрограммированным для поддержания бодрого состояния в течение нескольких дней. По мнению исследователей, это открытие может помочь в разработке новых быстродействующих антидепрессантов, пишет Neuron.