Правда ли, что организм курильщика хуже борется с раковыми клетками

Ученые подтвердили, что организм курильщика хуже борется с раковыми клетками
Курение препятствует выработке белков, способных сражаться с раком.
Специалисты из канадского Института исследования рака Онтарио проанализировали ДНК из более чем 12 тыс. образцов опухолей 18 типов рака и опубликовали результаты исследования в журнале Science Advances.
В организме любого человека регулярно образуются раковые клетки, с которыми здоровая иммунная система борется самостоятельно. Но, как выяснили ученые, у курильщиков возникают мутации, которые приводят к нарушениям синтеза белка, необходимого для подавления роста раковых клеток.
Также анализ подтвердил, что лечение рака может осложнять не только курение, но также употребление пациентом вредной пищи и алкоголя.
Ведущий автор работы Нина Адлер отметила, что данное исследование помогает понять, как образ жизни влияет на риск развития онкологии и возможность вылечить пациента, если ее уже диагностировали. Также понимание этого молекулярного механизма может помочь специалистам создать новые методы терапии онкологических заболеваний.