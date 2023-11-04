Правда ли, что организм курильщика хуже борется с раковыми клетками

Курение препятствует выработке белков, способных сражаться с раком.

© Unsplash

Специалисты из канадского Института исследования рака Онтарио проанализировали ДНК из более чем 12 тыс. образцов опухолей 18 типов рака и опубликовали результаты исследования в журнале Science Advances.

В организме любого человека регулярно образуются раковые клетки, с которыми здоровая иммунная система борется самостоятельно. Но, как выяснили ученые, у курильщиков возникают мутации, которые приводят к нарушениям синтеза белка, необходимого для подавления роста раковых клеток.

Также анализ подтвердил, что лечение рака может осложнять не только курение, но также употребление пациентом вредной пищи и алкоголя.