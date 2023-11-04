Ученые рассказали о неожиданных свойствах кофе

Ученые не перестают спорить о пользе и вреде кофе. Однако все они сходятся во мнении, что основную роль в этом вопросе играет количество выпитого напитка.

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Теперь о пользе кофе ученые из Наньчанского университета в Китае. Они открыли еще один его положительный эффект кофе.