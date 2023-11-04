Ученые рассказали о неожиданных свойствах кофе
Ученые не перестают спорить о пользе и вреде кофе. Однако все они сходятся во мнении, что основную роль в этом вопросе играет количество выпитого напитка.
Теперь о пользе кофе ученые из Наньчанского университета в Китае. Они открыли еще один его положительный эффект кофе.
Изучив данные британцев в возрасте 40 до 69 лет, они выяснили, что у любителей кофе в генах присутствует 40 мутаций, отвечающих за склонность человека к употреблению кофе. Еще одна мутация отвечает за защитные функции от мигрени. Другими словами, испытуемые, которые пьют больше кофе, реже сталкивались с мигренью, говорится в материале, опубликованном на портале nature.com.